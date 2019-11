Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf zwei Männer

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:30 Uhr, bedrohten zwei unbekannte Männer einen 29-jährigen Marler und einen nicht weiter bekannten Mann mit einem Messer an der Liegnitzer Straße. Sie forderten Bargeld, eine EC-Karte und das mitgeführte Fahrrad. Anschließend flüchteten sie in Richtung Wiener Straße. Es wurde niemand verletzt. Die beiden Tatverdächtigen konnten beschrieben werden: 1. Person: männlich, schwarze Hautfarbe, schlank, 180cm groß, kurze Haare, T-Shirt, kurze Cargo-Hose, Badeschlappen 2. Person: männlich, schwarze Hautfarbe, schlank, 178cm groß, kurze Haare, dunkle winterliche Bekleidung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell