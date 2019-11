Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten roten Opel Corsa an der Rauxeler Straße. Das Auto ist an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Datteln

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwei geparkte Autos an der Ahsener Straße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 1.800 Euro Sachschaden.

Datteln

Am Sonntag, um 01:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes S 560 stark an der linken Fahrzeugseite. Das Auto stand an der Hachhausener Straße. Unfallzeugen haben sich bisher nicht gemeldet, allerdings hat die Fahrzeug-Elektronik den Unfall registriert. So konnte die genaue Unfallzeit festgestellt werden. An dem Auto entstand 8.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Montagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Kia Sportage an der Straße Wienkensfeld. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

