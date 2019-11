Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, geegen 22 Uhr, gerieten zwei 20- und 24-Jährige, beide aus Recklinghausen, sowie ein 23 Jahre alter Wuppertaler mit zwei ihnen unbekannten Männern auf der Große-Perdekamp-Straße in Streit. Das uferte dann in wechselseitige Schläge und Tritte aus. Die zwei weiteren Beteiligten konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Bei der Auseinandersetzung wurden zumindest die drei oben Genannten leicht verletzt. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Drei erhielten Platzverweise. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise, insbesondere zu den beiden Geflüchteten, erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

