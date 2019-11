Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 18.40 Uhr geriet ein 15-jähriger Recklinghäuser auf der Löhrgasse mit einem ihm vom Sehen bekannten Jugendlichen in Streit. Es kam dann auch zu wechselseitigen Schlägen. Der 15-Jährige flüchtete in Richtung Kaiserwall und wurde hier von mehreren weiteren Jugendlichen angegriffen, die mit Fäusten auf ihn einschlugen und auf ihn eintraten. Informierte Polizeibeamte konnten zwei Tatverdächtige, einen 17-Jährigen und einen 19-jährigen, beide aus Herten, vor Ort antreffen. Beide wurden festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. den Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

