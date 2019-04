Feuerwehr Bochum

FW-BO: Tauben, Hühner und Küken verbrannten in einer Stallung

Bochum (ots)

Auf einem Bauernhof in Stiepel an der Krockhausstraße gerieten am Dienstag,den 23.04.2019, gegen 17:50 Uhr eine Stallung mit 60 Tauben, 6 Hühner und 40 Küken in Brand. Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften vor Ort. Als die ersten Kräfte eintrafen brannten die Stallung mit einem angrenzenden Bauwagen aus Holz auf einer Flächen von 2 x 15 m in voller Ausdehnung. Mit zwei Strahlrohren wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwache Innenstadt, sowie der Löscheinheiten Stiepel und Dahlhausen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

