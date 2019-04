Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bochumer Feuerwehrleute zur Unterstützung bei einem Brand in Hamm.

Um ca. 14:00 Uhr fragte die Feuerwehr Hamm Unterstützung bei einem Brand in einer Industriehalle an. Benötigt wurde ein Messfahrzeug zur Erfassung einer eventuellen Luftbelastung in der Umgebung der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Bochum entsendete vier Einsatzkräfte von der Wache Werne und der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Querenburg. Um 18:15 Uhr war die Einheit zurück in Bochum.

