FW-BO: Entstehungsbrand im Ruhrpark

Bochum (ots)

Glück im Unglück hatte heute ein Dachdecker bei Sanierungsarbeiten im Ruhrpark. Am Montag gegen 14:00 Uhr kam es bei Schweißarbeiten zu einem Entstehungsbrand an einer Dachfläche des Einkaufszentrums. Durch den Einsatz von Feuerlöschern zur Selbsthilfe und die sofortige Alarmierung der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf weitere Dachbereiche verhindert werden. Ein Trupp mit einem C-Rohr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Des Weiteren wurde zur Unterstützung der Einsatzkräfte eine Drehleiter in Stellung gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester untersucht. Es gab keine Verletzten. Um 15:30 Uhr konnte die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

