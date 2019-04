Feuerwehr Bochum

FW-BO: Defekter Kühlschrank sorgt für Feuerwehr-Einsatz.

Bochum (ots)

Wegen eines defekten Kühlschranks musste die Feuerwehr am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr zu einem Einsatz auf der Straße "Am Poter" in Bochum-Linden ausrücken. In einer Wohnung des Hauses war aus einem Kühlschrank Kühlmittel ausgetreten. Nach Messungen durch die Feuerwehr, wurde der defekte Kühlschrank durch einen Trupp unter Atemschutz ins Freie verbracht. An der Einsatzstelle befanden sich insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 / 9254-978

Verfasser: Oliver Saul

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell