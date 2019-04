Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand Dorstener Straße

Bochum - Hofstede (ots)

Am frühen Morgen des 11. April kam es in einer Wohnung auf der Dorstener Straße zu einem Wohnungsbrand. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache Innenstadt an der Einsatzstelle eintraf, hatten sich bereits alle Bewohner unverletzt ins Freie begeben. Das Feuer im Erdgeschoss wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Nach Ende der Löscharbeiten wurde die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit.

Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Bochum Mitte unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 / 9254-978

Verfasser: Philip Derleth

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell