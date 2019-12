Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte u.a.

Wachenheim (ots)

Am 13.12.19, gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in einem Restaurant in der Weinstraße ein Gast, der kurz zuvor möglicherweise auf der Toilette Drogen konsumiert hatte, andere Gäste beleidigen und rum schubsen würde. Durch die Funkstreifenbesatzung konnte die Person, die von den Gästen in einem Raum außerhalb der Gaststätte gebracht worden war, um weitere Konflikte zu verhindern, angetroffen werden, als sie gerade in die Ecke des Raumes urinierte. Zuvor hatte der Gast auch in dem Raum Möbel herumgeworfen und eine Glasscheibe an einem Schrank beschädigt. Bei dem Versuch die Personalien des Gastes zu erheben, zeigte sich der Mann uneinsichtig und beleidigte in der Folge die Polizeibeamten, die zwischenzeitlich von Kollegen aus Haßloch unterstützt wurden auf das Übelste. Letztendlich musste der Mann nach Personalpapieren durchsucht werden. Gegen die Maßnahme setzte sich der Mann zur Wehr und trat gegen die Beamten. Diese wurden aber nicht verletzt. Nachdem es gelungen war ihm Handfesseln anzulegen, spuckte er in Richtung der Polizeibeamten. Daraufhin wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Getroffen hatte er glücklicherweise niemanden. Anhand der aufgefundenen Personalpiere konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 32-jährigen Mann handelt. Er wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Kurz danach schlug er seinen Kopf ohne ersichtlichen Grund mehrfach gegen eine Schranktüre. Verletzt hatte er sich hierbei offensichtlich nicht. Da er aber augenscheinlich nicht mehr Herr seiner Sinne war, wurde er in eine Fachklinik in Bad Dürkheim eingeliefert. Ihn erwartet nun neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell