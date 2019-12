Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Atypischer Treffer - Schwerverkehrskontrolltrupp kontrolliert Kleinkraftrad

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Als Beifang würde in der Fischerei bezeichnet, was dem Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste bei seiner Kontrolle in Lachen-Speyerdorf am 12.12.2019 "ins Netz" ging. Im Altenschemel hatte der Trupp zwischen 09:00 und 15:00 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet, im Rahmen derer er über 20 Fahrzeuge des gewerblichen Verkehrs kontrollierte. Doch auch ein Rollerfahrer wurde völlig untypischerweise von denen in die Kontrollstelle gewunken, die gewöhnlicherweise nur tonnenschwere Boliden überprüfen. Die Kontrolleure hatten hier offenbar den richtigen Riecher gehabt: der Mann ohne Fahrerlaubnis durfte nur Kleinkrafträder bis 25 km/h berechtigt führen. Ein Test auf dem Rollenprüfstand ergab jedoch, dass der Motorroller über 60 km/h auf die Straße bringt. Somit führte der Mann das fahrerlaubnispflichtige Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis. Doch nicht nur das. Auch ein Drogenschnelltest wies ein positives Ergebnis auf harte Drogen auf. Nach Blutentnahme durch eine Ärztin und Feststellung des Erlöschens der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs konnte der Mann den Heimweg nun zu Fuß antreten. Auch das Fahrzeug, das das letzte des Tages werden sollte, versprach den Beamten keinen frühen Feierabend. Ein Baustellenfahrzeug, besetzt mit drei Bauarbeitern sorgte für viel Arbeit. Ein auf dem Anhänger befindlicher Kleinbagger wurde vollkommen ungesichert befördert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein kosovarischer Kollege verfügte nicht über eine Arbeitserlaubnis. Während dem Fahrer nun eine Strafanzeige droht, wird sein Mitfahrer sich wegen Schwarzarbeitens rechtfertigen müssen. Und auch der Unternehmer wird mit Verfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubter Beschäftigung rechnen müssen. Insgesamt verzeichneten die Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps an diesem Tag vier Strafanzeigen und elf Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Sechs Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fachliche Rückfragen bitta an: Sascha Fassnacht Polizeidirektion Neustadt Zentrale Verkehrsdienste Tel: 06235/495-308

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell