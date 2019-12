POL-PDNW: Angebliche Handwerker stellen sich in Neustadt als Trickdiebe heraus

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Angebliche Handwerker stellen sich in Neustadt als Trickdiebe heraus

Neustadt/Weinstraße

Ein Mann gab sich am 10.12.2019, gegen 15:00 Uhr, bei einem 89-jährigen Senior, der sich aufgrund seiner Erkrankung im Rollstuhl in seiner Wohnung in Hambach bewegt, vom Notdienst aus, zeigte eine Art Visitenkarte vor, und gab an, dass er bei ihm die Wasserleitungen überprüfen müsste, da in zwei anderen Wohnungen in dem MFH braunes Wasser laufen würde. Er ging in das Bad und drehte dort die Wasserhähne auf. Als der Senior dazu kam, gab der Täter ihm den Brauseschlauch von der Badewanne mit der Anweisung in die Hand, dass er ihn informieren soll, wenn braunes Wasser heraus läuft. Der Täter verließ das Bad und der Senior saß im Rollstuhl vor der Badewanne und konnte nicht sehen, was der Täter in der Wohnung machte. Nach ca. 5 Minuten kam der Täter zurück, sagte dem älteren Herrn, dass bei ihm in der Wohnung alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung. Heute Morgen stellte der Hambacher fest, dass aus einer Geldkassette, welche sich in der Schublade in einem Bürocontainer im Schlafzimmer befand, ca. 665,- Euro Bargeld fehlte, welches er dort gerichtet hatte. Ferner fehlte aus einer Uhrenschatulle aus dem Schlafzimmer eine goldene Herrenuhr der Marke Chopard aus Gelbgold. Gesamtschaden ca. 2000.- Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, normale Figur, kein Bart, keine Brille, akzentfreies Deutsch (sehr redegewandt), ca. 40 Jahre alt, normal, dunkel gekleidet (keine Arbeitskleidung).

Ein nahezu deckungsgleicher Vorgang hat sich am 09.12.2019, gegen 13:00 Uhr, in einer Wohnung am Bayernplatz ereignet. Dort wurde eine Dame von einem angeblichen Handwerker abgelenkt, während eine zweite Person aus dem Wohnzimmer 1200.- Euro Bargeld entwendete.

Täterhinweise bitte an Ihre Polizei Neustadt unter 06321/854-0.

