Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Falsche Polizeibeamtin

Bad Dürkheim (ots)

Eine bisher unbekannte Frau rief am Vormittag, des 11.12.19 bei einer älteren Dame an, gab sich als Kriminalbeamtin aus und teilte der älteren Frau mit, dass zwei Männer festgenommen wurden, die in ihrem Rucksack die Anschrift der Dame gehabt hätten. Danach erkundigte sich die "falsche Kriminalbeamtin" nach Wertgegenständen und Bargeld. Nachdem die Angerufene ihren Sohn ins Gespräch gebracht hatte, wurde das Telefonat beendet. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Um zu verhindern, dass es den Betrügern gelingt, an ihr Geld oder Wertgegenstände zu gelangen, rät die Polizei:

-Setzen Sie Familienangehörige und Nachbarn über diese Masche in Kenntnis.

-Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche Verhältnisse!

-Echte Polizeibeamte melden sich niemals mit der Rufnummer 110 sondern mit dem Festnetzanschluss der jeweiligen Dienststelle.

-Staatliche Stellen fordern niemals zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen auf.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie direkt Ihre Polizei über die Notrufnummer 110 an.

