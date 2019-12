Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken auf E-Tretroller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am 12.12.2019 gegen 04:20 Uhr von einer Streife beobachtet, wie er zunächst seine Notdurft an einem Baustellenzaun in der Landauer Straße verrichtete und dann auf seinem E-Roller wegfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht versichert war. Weiterhin stand der 40-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 40-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

