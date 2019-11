Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friesenhagen (ots)

Am heutigen Dienstag, den 19.11.2019, kam es auf der Landesstraße 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Ein 50-Jähriger befuhr mit einem Pkw die L278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen. Um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen scherte der 50-Jährige aus und kollidierte seitlich mit dem Pkw eines 38-Jährigen, welcher sich schon im Überholvorgang links neben dem Pkw des 50-Jährigen befand. Durch die Kollision kam der Pkw des 38-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Fahrzeuge kamen auf einer Weide links der Fahrbahn zum Stehen. Der 38-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Die L278 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.

