Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Wohnungseinbrüche in Dierdorf am vergangenen Samstag

Dierdorf (ots)

Am vergangenen Samstag, 16.11.2019, kam es in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in Dierdorf. Betroffen waren hier zwei Einfamilienhäuser in den Straßen Krotoszyner Ring und Stettiner Straße. Die Kriminalpolizei Neuwied bittet um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zu verdächtigen Wahrnehmungen geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Neuwied, Tel.: 02631/878-0.

