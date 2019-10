Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dachstuhlbrand an Hotelneubau

Heidelberg (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr auf den Königstuhl ausrücken. Dort hatten Teile des Dachgebälks und mehrere Bitumenbahnen am leerstehenden Rohbau eines oberhalb der Aussichtplattform entstehenden Hotels Feuer gefangen. Drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie der Abteilungen HD-Altstadt und Ziegelhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 20.40 Uhr an. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Brandursache haben Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim



Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell