FW-D: Rauch über Dach-Feuerwehr löscht Räucherofen in Metzgerei

Düsseldorf (ots)

29.03.2019 - 10:45 Uhr- Münsterstraße, Rath

Aufmerksame Passanten bemerkten heute Vormittag Rauch über einem Dach an der Münsterstraße in Rath. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandt die Feuerwachen Flingern und Derendorf, den Führungsdienst sowie den städtischen Rettungsdienst mit Notarzt zu der gemeldeten Adresse. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stieg nur leichter Rauch aus einem Schornstein des Gebäudes. Die Suche nach der Ursache führte die Einsatzkräfte in einen Betriebsraum der dortigen Metzgerei. Hier war ein Räucherofen in Brand geraten. Ein Löschtrupp wurde in das Gebäude geschickt um den Brand zu bekämpfen. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die angrenzenden Gebäude. Der Brand im Untergeschoss war mit einem Löschrohr schnell gelöscht. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu bekommen waren umfangreiche Maßnahmen mit Überdrucklüftern der Feuerwehr erforderlich. Der Metzgermeister wurde wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt. Er musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Entstördienst der Stadtwerke schaltete den Strom sowie die Gaszufuhr des betroffenen Gebäudeteils ab. Mitarbeiter des Amtes für Verbraucherschutz wurde wegen betroffener Lebensmittel vom Einsatzleiter hinzugezogen.

Die Ermittlung der Brandursache wird von der Polizei durchgeführt Im Einsatz waren insgesamt 32 Feuerwehrmänner, der Einsatz dauerte 1:30 h und der Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes kam es auf der Münsterstraße zu Verkehrsbehinderungen.

