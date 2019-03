Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Auto verunglückt - Fahrer beinah überrollt

Düsseldorf (ots)

29.03.2019 - 04:04 Uhr- B8n in Fahrtrichtung Düsseldorf, Kaiserswerth

Aus ungeklärter Ursache hat heute in den frühen Morgenstunden der Fahrer die Kontrolle über seinen Kraftwagen verloren. Der Wagen kollidierte mit der Leitplanke und blieb auf dem linken Fahrsteifen stehen. Später fuhr ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle.

Der Wagen befuhr die B8n in Fahrtrichtung Düsseldorf. In Höhe der Anschlussstelle Lohausen/Kaiserswerth verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Daraufhin blieb das Fahrzeug auf der linken Fahrspur stehen. Ein nachfolgender Fahrer befreite den bewusstlosen fahrer aus dem Unfallwagen und leistete Erste Hilfe. Aufgrund des Notrufes entsandte die Leitstelle der Feuerwehr ein Löschfahrzeug der Feuerwache Lohausen sowie den Rettungsdienst zur Unfallstelle. Während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren fuhr ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle und schob den Unfallwagen auf den bewusstlosen Fahrer, so dass dieser unter dem Fahrzeug eingeklemmt war.

Nach dem Eintreffen befreiten die Einsatzkräfte den eingeklemmten Verletzten mit pneumatischem Rettungsgerät und übergaben diesen an den Rettungsdienst. Er wurde von einem hinzugerufenen Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum in Duisburg transportiert. Zwei weitere verletzte Personen wurden in ein nahe gelegenes Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. An der Einsatzstelle wurden von den Einsatzkräften geringe Mengen Betriebsmittel aufgenommen sowie die Unfallstelle für die Ermittlung der Polizei beleuchtet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Einsatz war nach 70min beendet. Die Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei aufgenommen. Wegen des Unfalls kam es zu Beeinträchtigung des Verkehrs stadtein.

