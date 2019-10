Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Im Streit 41-jährigen Mann mit Messer verletzt, Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung (Pressemeldung 2, vgl. PM vom 22.10.2019, 00.17 Uhr)

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montag gegen 20.20 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann in einer Wohnung in Mannheim-Neckarau von einer 54-jährigen Frau mit einem Messer schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei der Beziehungstat zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf die 54-Jährige auf den 41-Jährigen einstach. Danach verständigte sie einen Rettungsdienst.

Der schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die am Tatort vorläufig festgenommene 54-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

