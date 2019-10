Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei stoppt betrunkene E-Scooter-Fahrer

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag musste die Polizei zwei Personen stoppen, die alkoholisiert auf E-Scootern unterwegs waren.

Zunächst wurde um Mitternacht ein 39-jähriger Mann in der Weststadt kontrolliert. Den Polizeibeamten fiel bei der Kontrolle Alkoholgeruch auf, weshalb ein entsprechender Test bei dem Mann durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Später, gegen 0:30 Uhr, wurde ein 25-Jähriger in der Hauptstraße kontrolliert. Auch er wurde aufgrund von Alkoholgeruch einem Test unterzogen. Der Mann war mit 1,4 Promille unterwegs. Beide Männer mussten die Roller stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten. Zudem wurde in beiden Fällen der Führerschein einbehalten und die Führerscheinstelle benachrichtigt.

