Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer streift Opel Corsa beim Vorbeifahren und flüchtet - Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots)

Am Montagmorgen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Parkstraße, in Höhe der Luisenstraße, einen geparkten Opel Corsa und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die geschädigte Autohalterin hatte ihren PKW gegen 8:30 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr gegen 10 Uhr Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Kotflügels feststellen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

