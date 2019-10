Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auf Gelände des Klinikums Vorfahrt missachtet - ca. 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Auf dem Klinikumgelände am Theodor-Kutzer-Ufer kam es am Montag, gegen 14 Uhr, zu einem Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Ein 63-Jähriger war mit seiner Mercedes E-Klasse unterwegs und hatte in Höhe des "Haus 29" einer von rechts kommenden 24-jährigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall nicht unerheblich beschädigt. Die E-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell