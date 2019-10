Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Aufgebrochener Zigarettenautomat im Waldgebiet aufgefunden Beamte des Polizeireviers Sinsheim ermitteln und bitten um Hinweise

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Sinsheimer Bürgerin kontaktierte am Montagmorgen die Polizei, da sie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Waldgebiet an der Abzweigung eines Privatwegs "Außer Ort" aufgefunden hatte. Überprüfungen und auch Recherchen bei der geschädigten Firma ergaben, dass dieser Automat von einem Anwesen in der Steinsfurter Straße abmontiert und gestohlen wurde. Am Auffindeort selbst lag das ganze "Innenleben" des Automaten verstreut. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Aufgrund des Gewichts gehen die Beamten jedoch davon aus, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt waren. In der Nacht zum Montag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, parkte laut Zeugen ein dunkelblauer, großer Kastenwagen in der Steinsfurter Straße. Ob dieses Fahrzeug mit dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Verbindung zu bringen ist, bedarf der weiteren Überprüfungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

