Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Urlaubsabwesenheit ausgenutzt und in Wohnung eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eingebrochen wurde über das vergangene Wochenende (19.-21.10.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kronenburgstraße. Während sich die Bewohnerin in Urlaub befand, kletterte der Täter auf den Balkon im 1. Obergeschoss auf der Gebäuderückseite. Dort schob er den halb heruntergelassenen Rollladen hoch und hebelte ein gekipptes Fenster auf. Im Schlaf- und Wohnzimmer wurden mehrere Schränke durchwühlt. Dabei erbeutete der Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminaltechnik übernahm die Spurensicherung. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell