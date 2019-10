Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geparkten Mercedes touchiert und geflüchtet Kommt Opel Astra-Fahrer als Verursacher in Betracht ?

Heidelberg (ots)

Einen in der Franz-Kruckenberg-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 2 abgestellten Mercedes touchierte am Montag gegen 18.45 Uhr ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt. Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, notierte sich das Kennzeichen, sicherte den abgefallenen Außenspiegel des verursachenden Wagens und verständigte die Polizei.

Bisherigen Recherchen zufolge müsste es sich um einen Opel Astra gehandelt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern jedoch noch an. Am Mercedes entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

