POL-BI: Polizei sucht unbekannten Fahrgast nach Aggression gegen Taxifahrer

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Schildesche - Ein unbekannter Fahrgast geriet am Donnerstag, 23.05.2019, zunächst mit einem Taxifahrer in einen Zahlstreit und schlug diesen kurze Zeit später bei einem weiteren Zusammentreffen ins Gesicht.

Der 58-jährige Bielefelder Taxifahrer hatte den unbekannten Mann gegen 19.35 Uhr zunächst vom Bahnhof zur Beckhausstraße befördert. Dort kam es zu einem Zahlstreit, weil der Mann das geringe Beförderungsentgelt mit einem 200-Euro-Schein bezahlen wollte. Der Taxifahrer verzichtete schließlich sogar auf das Entgelt. Kurze Zeit später, gegen 20.15 Uhr, traf er bei einer beauftragten Fahrt zur Turbinenstraße erneut auf den früheren Fahrgast. Dieser schlug ihm durch die geöffnete Seitenscheibe ins Gesicht, woraufhin der leicht verletzte Taxifahrer in seinem Taxi die Flucht ergriff. Nach Angaben des Bielefelders hielt der Mann beim Schlag einen Gegenstand als Schlagwerkzeug in der Hand. Der Täter floh auf der Turbinenstraße in Richtung Beckhausstraße.

Der unbekannte Mann wurde von dem Taxifahrer wie folgt beschrieben: 24 bis 26 Jahre alt, schlanke Statur, kurze Haare, sprach türkisch, circa 176 cm groß und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und Sportschuhe. Die Polizei konnte den Mann im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise erbittet die Polizei, KK 14, unter Tel. 0521/545-0.

