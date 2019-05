Polizei Bielefeld

POL-BI: Sportschuhe gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Zwei Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch, den 22.05.2019, Schuhe aus einem geparkten Pkw an der Straße Am Großen Wiel.

Ein Zeuge beobachtete zwei Männer, wie sie sich gegen 02:00 Uhr an einem Fahrzeug zu schaffen machten, das zwischen dem Schlehenweg und dem Sanddornweg geparkt war. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung der Straße Am Wellbach. Als die 35-jährige Besitzerin des Wagens am Morgen zum Auto ging, stellte sie fest, dass das Fahrzeuginnere durchsucht worden war. Der Bielefelderin fiel ebenfalls auf, dass ein Paar Sportschuhe fehlten. Der Zeuge bestätigte ihr, dass er zwei Personen am Kofferraum gesehen habe. Dabei handelte es sich, seiner Aussage nach, um zwei Männer, die etwa 30 Jahre alt waren. Einer trug eine hellere Jacke, der andere eine schwarze Jacke.

Die Polizei rät: Sehen Sie Personen und Fahrzeuge, die sich verdächtig verhalten, wählen Sie sofort die 110. Geben Sie Tätern/Dieben keine Chance.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

