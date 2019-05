Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Kasse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stieghorst-

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Täter an der Schneidemühler Straße, zwischen Stettiner und Stieghorster Straße, gewaltsam in einen Supermarkt ein. Sie stahlen die Kasse samt Inhalt.

Zwischen Montagabend, den 20.05.2019, und Dienstagmorgen brachen die Einbrecher in das Geschäft an der Schneidemühler Straße ein. Sie rissen die befestigte Kasse aus der Halterung. Mit der Kasse und einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter unerkannt. Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 09521-545-0 entgegen.

