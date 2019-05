Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer nur durch weiteren Unfall zu stoppen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Ein PKW-Fahrer sorgte am Mittwochmorgen, den 22.05.2019, für eine Unfallserie mit hohem Sachschaden im Bereich Brackwede.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bielefelder mit einem Daimler CLK den Stadtring in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Berliner Straße überholte er auf dem linken Fahrstreifen einen von der Berliner Straße nach rechts abbiegenden AMG eines 37-jährigen Bielefelders. Der Daimler-Fahrer scherte vor dem AMG ein und touchierte ihn dabei. Beide Fahrer hielten zunächst an und stiegen aus. Der Daimler-Fahrer stieg wieder ein, fuhr in Richtung stadtauswärts los und flüchtete. Der AMG-Fahrer verlor den Wagen noch auf dem Stadtring aus den Augen.

Wenig später meldeten Zeugen der Polizei von der Straße Am Preßwerk ein vermeintliches Fahrzeugrennen. Ein 39-jähriger Bielefelder verfolgte mit seinem Golf GTI den 59-jährigen Daimler-Fahrer, nachdem dieser ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in zwei andere Fahrzeuge geschoben hatte. Während an dem Skoda Totalschaden entstand, wurden ein VW Touran und ein Ferrari dabei leicht beschädigt. Wieder flüchtete der Daimler-Fahrer, von dem GTI-Fahrer verfolgt.

Von der Straße Am Preßwerk ging es auf die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Osnabrücker Straße touchierte der Daimler einen geparkten Audi A3, fuhr weiter über den Grünstreifen und stieß gegen einen Bordstein. Der Wagen schleuderte in die Hecke, überschlug sich und schlug beim Aufkommen gegen einen dort geparkten VW Polo. Der 59-Jährige stieg aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort, von dem 39-jährigen Bielefelder weiter verfolgt. Im Bereich Gütersloher Straße/Cherusker Straße konnten Polizisten den Flüchtenden festnehmen.

An dem Daimler CLK, dem Audi A3 und dem VW Polo entstanden jeweils Totalschäden. Ein Drogentest bei dem Daimler-Fahrer verlief positiv. Sein Wagen war weder zugelassen noch versichert und er besaß keinen Führerschein.

