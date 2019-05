Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber attackiert Restaurantmitarbeiter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter überfiel am Mittwoch, 22.05.2019, einen Mitarbeiter eines Restaurants an der Obernstraße. Er erbeutete ein Portemonnaie.

Der Mitarbeiter kontrollierte gegen 00:20 Uhr von außen die Terrassentür der Gaststätte, als sich ihm ein Mann von hinten näherte. Der Täter stieß das Opfer gegen die Tür, drückte ihm etwas in den Rücken und verlangte, die Türöffnung. Der Räuber ließ sich im Restaurant eine Tragetasche übergeben. Er bemerkte, dass sich kein Geld in der Tasche befand und zog daraufhin das Portemonnaie des Mitarbeiters aus dessen Jackentasche. Dem Täter gelang anschließend die Flucht über den Fußweg, der parallel zum Oberntorwall in Richtung Klosterstraße führt.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: Zwischen 175 cm und 180 cm groß, bekleidet mit blauem oder schwarzem Kapuzenpullover und Jogginghose. Er sprach mit südländischem Akzent.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, wenden sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0.

