Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw kollidiert mit Schulbus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Am Dienstag, den 21.05.2019, kam es bei einem Wendemanöver zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus auf der Osningstraße.

Ein 72-jähriger Bielefelder verließ, gegen 09:30 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse den Seitenstreifen der Osningstraße mit der Absicht, zu wenden und seine Fahrt stadteinwärts fortzusetzen. In diesem Moment fuhr ein 28-jähriger Fahrer mit einem Schulbus auf der Osningstraße stadtauswärts. Auf der Höhe des Lipper Hellwegs erfasste der Bus den Pkw an der linken Fahrzeugseite. Der Pkw-Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall verletzte sich ebenfalls ein 11-jähriger Schüler leicht und wurde in ein nahegelegenes Kinderkrankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer trug leichte Verletzungen davon. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die Osningstraße für circa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell