Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecfahrer weicht Fußgängergruppe aus und stürzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Montag, den 20.05.2019, stürzte ein Radfahrer an der Gütersloher Straße, als er auf der falschen Seite fuhr.

Der 61-jährige Bielefelder befuhr, gegen 07:15 Uhr, den kombinierten Rad- und Gehweg an der Gütersloher Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Eine Gruppe Fußgänger ging auf dem Weg in Richtung Osnabrücker Straße entlang, als ihnen der Pedelecfahrer entgegenkam. Dieser wich der Gruppe aus und stürzte dabei zur Seite. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Die Fußgänger blieben unverletzt. Am Rad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

