POL-BI: Busfahrgast zeigt Unfall an

Am Montag, den 20.05.2019, erschien ein Bielefelder bei der Polizei um eine Unfallflucht anzuzeigen. Bereits am Montag, den 13.05.2019, ereignete sich der Unfall Turnerstraße/ Körnerstraße.

Der 56-jährige Bielefelder schilderte bei der Polizei, dass er sich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus befunden habe. Der Bus fuhr auf der Turnerstraße in Richtung Viktoriastraße. Ein Fahrer eines dunklen SUV bog aus der Körnerstraße nach links in die Turnerstraße in Richtung Friedrich-Verleger-Straße ab, so dass der Busfahrer abbremste. Der 56-Jährige stürzte von seinem Sitz auf den Boden. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber gab er an, nicht verletzt zu sein. Am 15.05.2019 suchte er jedoch einen Arzt auf.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

