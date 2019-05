Polizei Bielefeld

POL-BI: A 44 - Kleintransporter kippt um - Fahrer verletzt

Bielefeld (ots)

Am Montag, 20.05.19, um 21.25 h, kam es auf der A 44 in Richtung Kassel, in Höhe der Anschlussstelle Diemelstadt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Mann aus Delmenhorst verletzt wurde. Nach seinen Schilderungen wechselte ein Lkw direkt vor ihm plötzlich den Fahrstreifen, wodurch er abrupt bremsen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte erst gegen die Mittelschutzplanke und dann gegen die Seitenschutzplanke. Schließlich kippte er um und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Durch die Sperrung der Autobahn für die Unfallaufnahme kam es zu einem Stau von bis zu 5 Kilometern.

