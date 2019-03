Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugen nach Diebstahl von gemietetem Van gesucht

Essen (ots)

45474 MH.-Dümpten: In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.03. gegen 2:45 Uhr) wurde vor einer Autovermietung an der Mellinghofer Straße ein blauer VW Multivan mit Wiesbadener Kennzeichen (WI-ES 3576) gestohlen. Ein 56-jähriger Kunde hatte das Auto am Sonntag zurückgebracht und vor der Autovermietung geparkt.

Die Videoüberwachung des Vermieters zeigt, wie zwei unbekannte, dunkel gekleidete Männer den Van entwendeten und in Richtung Mülheimer Stadtmitte davonfuhren. Möglicherweise ist der Van Zeugen aufgefallen. Hinweise zu dem Verbleib des Vans nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





