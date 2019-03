Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Betrüger fliegt durch Bankkarte auf - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 3. November 2018 gegen 15:50 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann mit einer gestohlenen Bankkarte versucht Zigaretten zu kaufen.

Dazu betrat der Tatverdächtige die Tankstelle an der Ostfeldstraße. Er legte zwei Stangen Zigaretten auf den Tresen und wollte mit einer EC-Karte bezahlen. Dem Mitarbeiter fiel der Name auf der Karte auf, der augenscheinlich nicht zu dem Mann vor ihm passte. Daher fragte er den Tatverdächtigen nach seinem Personalausweis. Mit der Ausrede, der Ausweis liege in seinem Auto, verschwand der Mann. Zigaretten und Karte ließ er zurück. So konnte ermittelt werden, dass die Karte dem rechtmäßigen Besitzer zuvor entwendet worden war.

Nun sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann. Er ist etwa 180 cm groß, trug dunkle Kleidung und hatte eine Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen./ AKoe

