Polizei Essen

POL-E: Essen: Autos kollidieren an einer Kreuzung - Zwei Verletzte

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am gestrigen Montagmorgen (25. März) gegen 06:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Heisinger Straße/Bonnenbergstraße.

Eine 30-jährige Essenerin befuhr die Bonnenbergstraße, um anschließend in Richtung Stadtwald auf die Heisinger Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 52-Jährige, ebenfalls Essenerin, die Heisinger Straße in Richtung Stadtwald. Im Kreuzungsbereich kam es sodann zur Kollision beider PKW. Durch den Zusammenprall verletzten sich beide Frauen, eine davon schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Dort verblieben sie stationär. Beide PKW waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Heisinger Straße wurde zwischenzeitlich für etwa 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. /AL

