POL-BI: Pkw streift geparkten Bus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei Bielefeld sucht einen unfallflüchtigen Pkw-Fahrer, der am Dienstag, den 14.05.2019, vermutlich einen weiteren Pkw auf der Berliner Straße von der Fahrbahn und gegen einen Linienbus drängte.

Eine 66-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Daimler Vito die Berliner Straße in Richtung Hauptstraße. Gegen 08:30 Uhr überholte sie ein weiterer Pkw-Fahrer in einem dunklen Kleinwagen auf dem linken Fahrstreifen. Dabei fuhr er nach Angaben der Bielefelderin, so dicht an sie heran, dass sie sich gezwungen sah, nach rechts auszuweichen, um eine seitliche Kollision zu vermeiden. Dennoch kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Darüber hinaus befanden sich die Fahrzeuge unmittelbar vor der Bushaltestelle Brackwede Kirche, wo ein Linienbus in der Haltebucht geparkt war. Beim seitlichen Ausweichen streifte die 66-jährige Fahrerin den Bus an der linken Seite. Bei dem Zusammenprall zersplitterte der Außenspiegel des Pkw und es entstanden Schrammen an beiden Fahrzeugen. Der Autofahrer, der die Bielefelderin zuvor überholt hatte, kam seiner Pflicht nicht nach, und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Bielefelderin und der Busfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6000 Euro.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 entgegen.

