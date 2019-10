Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Schaden von mehreren tausend Euro

Heidelberg (ots)

Über das vergangene Wochenende beschädigten bislang nicht ermittelte Täter die Zufahrtsschranke eines Firmenparkplatzes in der Maria-Probst-Straße, die Frontabdeckung zweier Zugangsterminals sowie ein dort aufgestelltes Hinweisschild. Die Schäden wurden am Montagmorgen bemerkt und sogleich Anzeige bei der Polizei erstattet. Als Tatzeit kommt Freitagabend, 18 Uhr bis Montagfrüh, 7 Uhr in Betracht.

Die Beamten des Polizeipostens Wieblingen ermitteln und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 06221/830740 zu melden.

