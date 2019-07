POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Sachbeschädigungen

Ein 19-jähriger Mann steht unter dem Verdacht, am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Er soll in der Nacht auf Montag gegen 1.00 Uhr in der Anton-Günther-Straße eine Glaseingangstür mit einem Stein zerstört und die Fahrertürscheibe eines davor geparkten Autos eines Rettungsdienstes eingeworfen sowie den Heckscheibenwischer abgeknickt haben. An der Bushaltestelle der Hochschule soll er eine Glasscheibe des Wartehäuschens eingeworfen und danach an der Shell-Tankstelle zwei Altpapiercontainer umgeworfen sowie ein Banner der Firma Shell abgerissen haben. Bereits am Sonntagvormittag hatte der Mann einen geparkten Audi stark beschädigt, indem er von einem Balkon in der Straße "Am Ziegelacker" eine Flasche Wodka auf das Fahrzeug fallen ließ.

Neufra

Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro an einem Pkw ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 21.00 Uhr auf der B 32. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer war auf der B 32 von Gammertingen in Fahrtrichtung Neufra unterwegs, kam aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschutzplanke. Dabei wurden fünf Teilstücke der Leitschiene beschädigt.

Sigmaringendorf

Kollision

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Laucherthaler Straße wurde eine Person leicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 22.000 Euro. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Laucherthaler Straße in aufsteigender Fahrtrichtung und wollte nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Er kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten 47-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei wurde die Beifahrerin im Wagen des 33-Jährigen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sigmaringendorf war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und sperrte die Laucherthaler Straße während der Unfallaufnahme komplett ab.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat am Wochenende im Zeitraum zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, zwei Fensterscheiben der ehemaligen Japanischen Schule in der Schützenstraße eingeworfen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Bad Saulgau

Einbruch

Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in Heratskirch im Bereich Sonnenhain eingestiegen und haben dort mehrere tausend Euro Bargeld, Schmuck und Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Tat geschah, während die Bewohner zu Hause waren und schliefen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, entgegen.

