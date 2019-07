POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen gegen 03.15 Uhr in ein Fotogeschäft in der Wilhelmstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und schlugen mehrere Glasvitrinen ein. Hier erbeuteten sie eine umfangreiche Fotoausrüstung mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Durch die Geräusche und den Einbruch lösten sie die Alarmanlage aus, auch mehrere Anwohner wurden dadurch auf das Geschehen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Noch vor Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen am Tatobjekt konnten die Unbekannten in einem schwarzen VW Golf flüchten. Hierbei wurden mindestens zwei Personen beobachtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Am Tatort konnten entsprechende Spuren gesichert werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen der Tat sowie Hinweisgeber, die Informationen zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 30-jährige Fahrer eines Motorrollers, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Sonntagabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde daher in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung Gewissheit geben dürfte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich weiter heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und der Motorroller möglicherweise auch technisch verändert wurde, um eine höhere Geschwindigkeit erreichen zu können. Die Überprüfungen hierzu dauern an, das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall im Erlenweg am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker hatte die Länderöschstraße befahren und war eigenen Angaben zufolge sehr spät von seinem Beifahrer darauf aufmerksam gemacht worden, dass er in den Erlenweg einbiegen müsse. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 21-Jährige beim Abbiegen zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand und prallte hier gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Wagen. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand der 43-jährige Lenker eines Pedelec, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Samstagabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2,7 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, der 43-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Kressbronn

Trunkenheitsfahrt

Augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 28-jähriger Pkw-Lenker, welcher zum ersten Mal am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr an der Tankstelle in Kressbronn-Linderhof aufgefallen war, als er dort zusammen mit einer Frau Getränke einkaufte. Nachdem das Fahrzeug etwa eine halbe Stunde später nochmals zur Tankstelle kam und die Angestellte einen völlig zerfetzten Reifen an dem Wagen feststellte, wurde die Polizei hinzugezogen. Während für die erste Fahrt der 28-Jährige verantwortlich sein dürfte, gab dieser beim zweiten Mal an, dass nicht er, sondern ein Bekannter von ihm mit dem Fahrzeug gefahren und er nur mitgefahren sei. Dieser Bekannte sei aber nicht mehr vor Ort. Bei dem 28-Jährigen wurden zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Um nun zu klären, wer die zweite Fahrt durchgeführt hat, sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben hierzu machen können. Insbesondere bittet sie die Frau und den Mann, die gegen 05.30 Uhr offenbar als Mitfahrer in dem Wagen mit dem platten Reifen saßen, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Weiter bittet die Polizei um sachdienliche Informationen, wo und in welchem Zusammenhang der Reifen an dem Fahrzeug beschädigt wurde.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Lenker überfuhr am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr auf dem Kreisverkehr in der Verlängerung der Owinger Straße an der Abfahrt zur B 31 eine Richtungstafel und beschädigte diese nicht unerheblich. Zeugenangaben zufolge seien mehrere Personen zunächst aus dem dunkelfarbigen Fahrzeug in Größe eines VW Golf ausgestiegen, hätten dann aber die Unfallstelle unerlaubt mit dem Pkw verlassen, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Durch Zeugen wurden dem Polizeirevier Überlingen am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr zwei Personen gemeldet, die sich am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte durch eine Streifenwagenbesatzung einer der Männer auf einem Fahrrad umherfahrend festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem 29-jährigen Mann eine erhebliche Alkoholisierung fest. Sie veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Nachdem das von dem Mann benutzte Fahrrad möglicherweise gestohlen war, wurde es zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Überlingen

Körperverletzung

Zu einer Tätlichkeit zwischen zwei Autofahrern kam es am Samstagabend gegen 20.15 Uhr an der Einfahrt zu einem Parkhaus in der Mühlenstraße. Beide Pkw-Lenker wollten hintereinander in das Parkhaus einfahren und mussten an der Schranke aufgrund aktueller Belegung der Parkplätze warten. Der 64-jährige Hintermann stellte daraufhin seinen Motor ab und forderte auch seinen Vordermann in einem Cabrio durch Gesten auf, es ihm gleich zu tun. Nach einiger Zeit stellte auch dieser seinen Motor ab, was durch den 64-Jährigen demonstrativ kommentiert bzw. beklatscht wurde. Daraufhin startete der Unbekannte provokativ seinen Motor wieder und ließ ihn aufheulen. Im Parkhaus entwickelte sich dann ein Streitgespräch zwischen den Männern, in deren Verlauf der Unbekannte den 64-Jährigen schubste, woraufhin dieser rücklings zu Fall kam und sich an beiden Armen leicht verletzte. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, die Ermittlungen der Polizei zu seiner Identifizierung dauern an.

Überlingen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in einer Gaststätte am Landungsplatz. Vermutlich aufgrund von Unstimmigkeiten im persönlichen Bereich wollten zwei 41- und 44-jährige Männer einen 37-jährigen Angestellten des Restaurants zur Rede stellen. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 37-Jährige eine Schnittverletzung am Arm erlitt und auf der Außenterrasse diverse Gegenstände beschädigt wurden. Der zunächst unbeteiligte Gastwirt wurde, als er schlichtend eingreifen wollte, von einem der Beteiligten mit einem Messer bedroht. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich nach dem Streit zunächst in Richtung Hofstatt, konnten dort aber von einer alarmierten Polizeistreife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen die beiden zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung stehenden Männer wird nun entsprechend ermittelt.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen unbekannten Mann, der im Verlauf eines Streits am Sonntag gegen 00.15 Uhr auf dem Rad- und Fußweg zwischen dem Ortsrandparkplatz Unteruhldingen und der Mühlenstraße Oberuhldingen die Scheibe eines Pkw eingeschlagen hat. Der 21-jährige Lenker eines Fiat Panda hatte verbotswidrig den für den motorisierten Verkehr gesperrten Weg befahren, worüber sich der Unbekannte offensichtlich aufregte. Er leuchtete zunächst mit einer Taschenlampe in den Wagen und forderte den 21-Jährigen auf, anzuhalten. Nachdem dieser das Fenster öffnete und fragte, was los sei, wurde er eigenen Angaben zufolge von dem Mann sofort angeschrien. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sei er dann weitergefahren. Daraufhin schlug der Unbekannte mit seiner Taschenlampe die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Durch umherfliegende Splitter zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen im Bereich der Augen zu. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin vom Ereignisort. Er war etwas 35 Jahre alt, hatte sehr kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart, er trug ein dunkelblaues T-Shirt und Shorts. Er war in Begleitung einer Frau und kleiner Kinder unterwegs. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr auf der B 31 in Höhe der Abfahrt Oberuhldingen. Der 78-jährige Lenker eines Sattelzugs war auf der B 31 aus Richtung Birnau kommend in Richtung Meersburg unterwegs, als ihm seinen Angaben zufolge kurz nach einer Rechtskurve in Höhe der Abfahrt nach Oberuhldingen auf seiner Fahrspur ein dunkler BMW entgegenkam, der trotz Überholverbots und doppelter Mittelleitlinie ein Wohnwagengespann überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Sattelzuglenker nach rechts aus, überfuhr hierbei ein an der Abfahrt stehendes Verkehrszeichen und beschädigte mehrere Randsteine. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Informationen werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Markdorf

Versuchter Einbruch

Mutmaßlich um einzubrechen hebelte ein Unbekannter an einem Wohnhaus im Brunnisachweg in Riedheim am frühen Sonntagmorgen gegen 01 Uhr die vor einem Fenster angebrachte Sprossenwand auf. Diese warf er anschließend in den Garten, ließ dann aber von seinem weiteren Vorhaben ab, möglicherweise da ein Hund im Haus anfing zu bellen. Es entstand geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Markdorf bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

