Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Wilhelmshaven - Alkoholika und Modeschmuck entwendet

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Zeit vom 08.-11.08.2019 hebelte ein unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich eines sich im Umbau befindlichen Wohnhauses in der Ulmenstraße ein Fenster auf. Aus dem Wohnhaus wurden mehrere Packungen Schnaps sowie mehrere Deckenleuchten entwendet.

Außerdem kam es am Sonntagvormittag, 11.08.2019, in der Paul-Hug-Straße in der Zeit von 07:30 - 12:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Dort entwendeten Unbekannte aus der Wohnung u.a. Modeschmuck.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell