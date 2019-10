Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto erfasst Rollstuhlfahrerin

Heidelberg (ots)

Eine 36-jährige Rollstuhlfahrerin wurde am Montagnachmittag verletzt, als sie ein Auto gegen 17.15 Uhr beim Rückwärtsausparken an der Einmündung Forum/Im Emmertsgrund erfasste. Der Fahrer des Wagens und mehrere anwesende Passanten trugen die Frau in eine nahe gelegene Arztpraxis. Von dort wurde sie durch den gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere der Verletzungen oder ob eine stationäre Aufnahme nötig ist, ist nach dem momentanen Kenntnisstand keine Aussage möglich. Die Ermittlungen dauern an.

