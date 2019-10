Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannte stehlen Mobiltelefone - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag, gegen 15.30 Uhr in einem Handyladen in der Innenstadt drei hochwertige Mobiltelefone entwendet.

Die Täter entfernten gewaltsam die Sicherungen an den Mobiltelefonen und flohen anschließend mit ihrer Beute. Sie wurden vom Leiter des Ladens sowie einem Passanten verfolgt. Die hinzugerufene Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. Die Täter konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht gefasst werden. Zeugen, die die Täter gesehen haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621-1258-0 zu melden.

