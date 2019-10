Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfall in der Kunststraße - Beteiligte machen unterschiedliche Angaben - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 22:10 Uhr, in der Kunststraße, in Höhe des Quadrats O7, ereignet hat. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer und eine 44-jährige VW-Fahrerin fuhren hintereinander die Kunststraße entlang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der BMW-Fahrer in Höhe der Tedi-Filiale am linken Fahrbahnrand einparken. Beim Einparken kam es dann zur Kollision mit dem VW der 44-Jährigen, die hinter ihm anhielt. Die VW-Fahrerin gab gegenüber den Beamten an, dass der Fahrer des BMW unachtsam eingeparkt und infolgedessen auf die vordere Stoßstange ihres Fahrzeugs aufgefahren war. Der BMW-Fahrer gab jedoch an, dass die 44-Jährige an ihm Vorbeifahren wollte und den PKW dabei gestreift habe.

Da die beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell