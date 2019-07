POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven, Sonntag, 21.07.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Bereich Hemmoor

Wingst

Trunkenheit im Straßenverkehr Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch Polizeibeamte des PK Hemmoor in der Molkereistraße in der Wingst ein Pkw Nissan Primera angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten bei dem aus Hemmoor stammenden 53jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,39 Promille festgestellt. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme auf der Wache des PK Hemmoor durchgeführt. Da weiter festgestellt wurde, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde neben dem Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gleichzeitig ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch gegen die 55jährige Fahrzeughalterin aus Hemmoor, die sich mit im Fahrzeug befand, wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vater vergisst 7jährige Tochter auf der Tropennacht

Am Freitag, den 19.07.2019, besuchte ein 29jähriger Mann aus der Wingst mit seiner 7jährigen Tochter die Tropennacht in der Wingst. Im Rahmen der Veranstaltung konsumierten er derart viel Alkohol, dass er letztlich die 7jährige Tochter vergaß und sich auf das Fahrrad setzte, um die Heimreise kurz nach Mitternacht anzutreten. Aufmerksam geworden auf das weinende 7jährige Mädchen hinderten Passanten den Mann an der Weiterfahrt und informierten die Polizei. Unter Störung der Amtshandlungen ging der stark betrunkene Vater die eingesetzten Beamten sowie die Passanten im Rahmen der Sachverhaltsklärung verbal derart an, dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Die Anwesenheit seiner Tochter ignorierte er dabei völlig.

Da die Mutter nicht erreicht werden konnte, wurde das 7jährige Mädchen in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

