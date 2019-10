Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Audi-Fahrer parkte seinen Wagen am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 9.20 Uhr vor der Itterapotheke in der Itterstraße. Als er anschließend weiterfahren wollte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein-oder Ausparken Schäden in Höhe von 2.000 Euro an seinem Wagen verursacht hatte und anschließend geflüchtet war. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich unter 06271-9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

