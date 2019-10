Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0618 --Mann flüchtet nach Schlägerei mit Lieferwagen und prallt gegen Poller--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Ritterhuder Straße Zeit: 04.10.2019, 01:40 Uhr

Ein 31-Jähriger flüchtete am frühen Freitagmorgen nach einer Schlägerei in Gröpelingen mit einem Lieferwagen vor der Polizei. In der Ritterhuder Straße prallte er gegen einen Poller, nach einer kurzen Flucht zu Fuß nahmen ihn die Einsatzkräfte der Polizei fest.

Ein Streifenwagen war gerade in der Gröpelinger Heerstraße unterwegs, als die Polizisten eine körperliche Auseinandersetzung bemerkten. Auf dem Weg dorthin kam ihnen ein Mann entgegen, der offensichtlich verletzt war. Dieser deutete auf einen startenden und mit hoher Geschwindigkeit abfahrenden Lieferwagen. Die Einsatzkräfte folgten dem Flüchtigen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und dem Signal anzuhalten, setze der Lieferwagen seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Ritterhuder Straße prallte er schließlich gegen einen Poller. Der 31-jährige Fahrer versuchte dann zu Fuß zu flüchten, konnte aber schon nach kurzer Zeit von den Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis dabei und stand zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Den Lieferwagen hatte er offenbar entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

