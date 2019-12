Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Oma auf die Nase geboxt - betrunken hinterm Steuer

Grünstadt/Mertesheim - 11.12.2019, 23:40 Uhr (ots)

Eine Streife der PI Grünstadt wurden gegen 23:40 Uhr nach Mertesheim gerufen, weil es dort in einer Familie zum Streit gekommen war, eine junge Frau sei am Durchdrehen. Es stellte sich heraus, dass eine 28-Jährige alkoholisiert auf ihre 89-jährige Großmutter losging und diese mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen hatte. Die Geschädigte hatte Nasenbluten und Hämatome am Arm. Auch gingen ein Glas und eine Flasche zu Bruch. Da die 28-Jährige offenbar mit dem Auto von Grünstadt nach Mertesheim fuhr, wurde ihr eine Blutprobe genommen.

